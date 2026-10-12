Любителей энергетиков предупредили о неприятных последствиях

Энергетики могут быть опасны для нервной системы и организма в целом, предупредила невролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. О неприятных последствиях регулярного употребления этих напитков врач рассказала «Ленте.ру».«Энергетик не восполняет запас сил, а лишь на время маскирует усталость с помощью кофеина в составе. Если использовать такие напитки вместо полноценного сна и отдыха, нервная система продолжает работать в условиях перегрузки», — объяснила Демьяновская. По ее словам, большие дозы энергетиков могут вызывать тревожность, раздражительность, дрожание рук, внутреннее напряжение, головную боль и тахикардию.Еще одной проблемой, с которой часто сталкиваются любители энергетиков, Демьяновская назвала нарушение сна. Кофеин способен действовать несколько часов, поэтому выпитый вечером бодрящий напиток может затруднить засыпание и сделать сон более поверхностным. Также, как отметила невролог, дополнительную нагрузку создает сахар, который содержится во многих энергетических напитках. Его избыток повышает калорийность рациона и со временем приводит к лишнему весу и нарушениям углеводного обмена.Кроме того, по словам врача, часто в энергетические напитки, помимо кофеина, добавляют таурин. Она предупредила, что само по себе это вещество не считается стимулятором, но сочетание нескольких активных компонентов в одном напитке может усиливать нагрузку на сердечно-сосудистую и нервную систему, особенно если человек выпивает несколько банок подряд или одновременно употребляет кофе и другие источники кофеина.

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