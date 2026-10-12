Назван способ победить старение

Достичь бессмертия или как минимум радикально продлить жизнь можно, решив проблему влияния на человека космических излучений. Способ победить старение назвал директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия РНЦХ им. академика Б. В. Петровского, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Алексей Москалев, передает корреспондент «Ленты.ру».По словам биолога, 20 лет назад он участвовал в международном симпозиуме по освоению Марса, где среди прочего обсуждалось смертельное влияние на человека нейтронного излучения и солнечного ветра, от которых жители Земли защищены благодаря озоновому слою и магнитному полю. За пределами нашей планеты космическое излучение может привести к повреждению ДНК и раку, повреждению нервной системы, разрушению желудочно-кишечного тракта и другим негативным последствиям.Если мы научимся бороться с влиянием космических излучений на человека, то одновременно победим проблему дальних космических путешествий и проблему старения, потому что она связана в том числе с накоплением разрывов в ДНК Алексей Москалев доктор биологических наук, член-корреспондент РАНОн также вспомнил про секвойю — растущие в Северной Америке деревья высотой свыше ста метров и сроком жизни более тысячи лет. Москалев объяснил долголетие этих растений тем, что они «сделали бэкап своего генома» и являются гексаплоидами, имея шестикратный набор хромосом. В то время как люди — диплоиды, то есть имеют двукратный набор носителей генетической информации.Биолог подчеркнул, что бэкап генома или сокращение времени его износа способно решить проблему старения. Однако когда это произойдет, он предположить затруднился. «К сожалению, процесс старения — это не один механизм. Мы имеем как минимум шестнадцать разных механизмов старения, все они в комплексе. Это одна из самых сложных биологических проблем», — заключил Москалев.

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