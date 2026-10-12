Психологи дали советы для восстановления доверия в паре после измены

Психологи Эстер Перель и Марта Барранко дали несколько советов, которые помогут восстановить доверие в паре после измены одного из партнеров. Их рекомендации приводит издание El Confidencial.Во-первых, по словам Перель, изменнику необходимо признать факт неверности и раскаяться в том, что он причинил любимому человеку боль. Паре важно не замалчивать ситуацию, а разобраться в произошедшем и выяснить, почему это случилось и какое влияние неверность оказала на каждого из партнеров. Затем необходимо подумать над тем, как изменить отношения, чтобы защитить их, добавила специалистка.Барранко, в свою очередь, убеждена, что попросить прощения недостаточно. «Доверие восстанавливается не только обещаниями, но и наблюдением в течение длительного периода времени за тем, чтобы слова соответствовали действиям», — подчеркнула она. По мнению психолога, также важно уметь слушать партнера, сопереживать ему и не упрекать его в том, что он чрезмерно ярко переживает боль из-за измены.

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