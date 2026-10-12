Невролог Ферреро: для крепкого сна необходима температура воздуха +19...+21°C

Для крепкого сна в спальне необходима определенная температура. Об этом невролог Пабло Ферреро заявил аргентинской газете La Nacion.

Он отметил, что ночная температура в спальне должна составлять +19...+21°C. При этом Ферреро подчеркнул, что температура тела также имеет важное значение. Поэтому, если отсутствуют медицинские противопоказания, следует спать в минимальном количестве одежды.

Кроме того, указал невролог, важно выбирать простыни из хлопка или бамбука, поскольку они отводят тепло от тела, анатомические подушки и удобный матрас, который поддерживает естественный изгиб позвоночника. Ферреро добавил, что в вечернее время необходимо отключать гаджеты.

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