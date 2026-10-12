Названы риски для здоровья при регулярном употреблении острой еды

При хронических заболеваниях острая пища становится катализатором воспаления, предупредил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Однако в беседе с «Лентой.ру» он отметил, что у здорового человека в умеренных количествах она может стимулировать пищеварение.«У здорового человека умеренное количество острой пищи часто не вызывает серьезных проблем, такая пища может стимулировать выработку желудочного сока, улучшать микроциркуляцию и даже оказывать противовоспалительное действие. Но если есть хронические заболевания или острое становится частью рациона постоянно, риски заметно возрастают», — пояснил врач.По его словам, капсаицин раздражает слизистые оболочки. При регулярном контакте пищевод, желудок и кишечник могут хронически воспаляться. Если уже есть гастрит, язва, рефлюксная болезнь, колиты или болезнь Крона, острая пища усиливает выработку соляной кислоты, которая воздействует на поврежденную ткань, провоцируя боль, изжогу и замедляя заживление эрозий.Умнов отметил и долгосрочные риски. Врач уточнил, что некоторые исследования связывают очень частое употребление острого перца с повышенным риском рака пищевода. Хроническое воспаление ведет к ошибкам при восстановлении клеток, что потенциально запускает перерождение тканей. Усиливают нагрузку сочетания острого с горячими напитками, алкоголем, цитрусовыми, газировкой и жирной пищей — вместе они разрушают защитный барьер слизистой.У некоторых людей развивается индивидуальная непереносимость или аллергия на компоненты острых продуктов: сыпь, зуд, отек губ или языка, в редких случаях — тяжелые реакции. Капсаицин также влияет на сердечно-сосудистую систему: при тяжелой гипертонии, сердечной недостаточности и врожденных пороках может провоцировать учащенное сердцебиение, скачки давления и нарушения ритма, предупредил врач.«При регулярном употреблении организм адаптируется, рецепторов становится меньше, и человеку хочется добавлять больше перца — так постепенно выходят за безопасные границы. Если нет хронических заболеваний, умеренное включение острых блюд иногда допустимо. Но при проблемах с ЖКТ, сердечно-сосудистой системой или склонности к аллергии лучше не употреблять такую пищу без консультации с врачом», — заключил Умнов.

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