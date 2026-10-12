Эффективность борьбы с похмельем с помощью секса оценили

Семейный врач Хосе Андраде и сексолог Андреа Галиндо объяснили, можно ли избавиться от похмелья с помощью секса. Эффективность этого метода они оценили в разговоре с изданием El Telegrafo.По словам Андраде, в настоящее время нет убедительных доказательств того, что секс помогает избавиться от похмелья. Галиндо, в свою очередь, отметила, что сексуальная активность помогает человеку расслабиться, благодаря чему он может отвлечься от симптомов похмелья, в том числе усталости и головной боли.При этом специалистка подчеркнула, что секс не ускоряет выведение продуктов метаболизма алкоголя, не устраняет раздражение желудочно-кишечного тракта и нарушение сна. Здесь поможет только время. Таким образом, нет никаких оснований рекомендовать утренний секс в качестве средства от похмелья, заключила сексолог.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки