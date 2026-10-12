Эффективность борьбы с похмельем с помощью секса оценили
По словам Андраде, в настоящее время нет убедительных доказательств того, что секс помогает избавиться от похмелья. Галиндо, в свою очередь, отметила, что сексуальная активность помогает человеку расслабиться, благодаря чему он может отвлечься от симптомов похмелья, в том числе усталости и головной боли.
При этом специалистка подчеркнула, что секс не ускоряет выведение продуктов метаболизма алкоголя, не устраняет раздражение желудочно-кишечного тракта и нарушение сна. Здесь поможет только время. Таким образом, нет никаких оснований рекомендовать утренний секс в качестве средства от похмелья, заключила сексолог.
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