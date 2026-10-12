3 вкусных и полезных напитка, которые помогают вам сжигать жир

Врач рассказал о трех видах чая, которые содержат биологически активные ингредиенты, подавляющие жир.Чай уже давно славится своими многочисленными преимуществами для здоровья, одной из которых может быть потеря жира.«Чай — один из моих любимых напитков, и часто можно увидеть, как я пью его целыми чашками в течение всего дня», — говорит врач-нутрициолог Котельницкий Никита специально для МедикФорум.Чай Улун — один из самых полезных, он «содержит полисахарид, который подавляет рост жировых клеток, отключая экспрессию их генов». Исследования показывают, что чай Улун улучшает обмен веществ, если его употреблять еженедельно.«Чай Пуэр — это ферментированный черный чай, который содержит пробиотик, называемый пуэрибациллой, который улучшает здоровье кишечника».Чай матча содержит EGCG (эпигаллокатехин галлат).Исследования показали, что матча, хорошо известная своим ярким зеленым цветом, может противодействовать метаболическим эффектам диеты с высоким содержанием жиров, отметил врач Котельницкий.EGCG — это биоактивное вещество, подавляющее жиры, которого в чае матча содержится в «137 раз» больше, чем в обычном коммерческом зеленом чае.Три чая для борьбы с жиром:Улун чайЧай ПуэрЧай Матча.Как сжигать жирВрач подчеркивает важность здорового снижения веса, которое, вероятно, увеличит шансы сохранить новый вес в долгосрочной перспективе.«Чтобы убедиться, что вы худеете безопасно, всегда советуйтесь со своим терапевтом, прежде чем начинать новую диету или режим фитнеса», — советует врач-нутрициолог.Один фунт жира эквивалентен 3500 калориям; сокращая потребление калорий на 500 калорий в день, вы должны терять около одного фунта в неделю.«Хотя это может показаться не таким уж большим, но если вы съедаете дополнительно 100 калорий в день, к концу года вы можете набрать 11 фунтов», — предупреждает врач.Тем, кто надеется сжечь жир, рекомендуется:Ставьте небольшие и реалистичные цели, которые помогут вам безопасно похудеть и с большей вероятностью сохранят достигнутый результат.Ешьте три регулярных, сбалансированных приема пищи в день.Старайтесь есть в запланированное времяВключайте закуски только в том случае, если вы физически голодны.Тем, кто любит «высококалорийный» кофе, например латте или мокко, лучше остановить свой выбор на низкокалорийном варианте, например, американо.Здоровая потеря веса также зависит от размеров диетических порций, некоторые из которых перечислены ниже.Макароны и рис – две-три столовые ложкиХлеб – один средний ломтикВареное мясо размером с колоду карт.Твёрдый сыр - размером со спичечный коробок.Фасоль или бобовые – четыре столовые ложки"Людям, надеющимся похудеть, может быть полезно есть из тарелки меньшего размера, чтобы уменьшить размер порций", - советует нутрициолог.

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