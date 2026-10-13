Онколог перечислил наиболее распространенные мифы о раке

Существует немало мифов, сложившихся вокруг онкологических заболеваний, рассказал врач-онколог, химиотерапевт «СМ-Клиника» Расул Ахмаев. В разговоре с «Лентой.ру» он перечислил наиболее распространенные. Так, не существует научно обоснованных подтверждений того, что смартфоны вызывают рак.«Этот миф основан на распространении информации о влиянии радиоволн на организм человека, в том числе на головной мозг. На самом деле не существует научно обоснованных подтверждений, что частое использование мобильных телефонов приводит к появлению опухолей мозга», — сказал Ахмаев.По словам онколога, нет также доказательств, что генно-модифицируемые продукты вызывают рак. Однако с сахаром дело обстоит несколько сложнее. Например, сахарный диабет действительно является косвенным фактором риска развития рака. Кроме того, доказано, что опухолевые клетки активно питаются глюкозой. Но это не означает, что употребление сахара здоровым человеком приведет к появлению опухоли.Еще одним распространенным мифом является утверждение, что рак — инфекционное заболеваниеВ подавляющем большинстве случаев рак имеет неинфекционную природу. Да, появление некоторых видов рака (рака шейки матки или рака желудка) может быть спровоцировано вирусами или бактериями, однако это справедливо лишь для отдельных разновидностей ЗНО. Кроме того, от вирусов и бактерий сейчас есть хорошая защита в виде диагностики и своевременной профилактики (в том числе, вакцинации от ВПЧ, гепатита B и C и других опасных вирусных инфекций)Расул Ахмаевврач-онколог, химиотерапевт «СМ-Клиника»Существует также ошибочное мнение, что рак является возрастной болезнью, отметил онколог. Рост случаев онкозаболеваний ученые связывают с общим увеличением продолжительности жизни. Однако известна и другая — противоположная — формулировка: «рак молодеет», поскольку выявляемость онкологических заболеваний становится все более активной, в том числе у сравнительно молодых пациентов. Важно постоянно следить за здоровьем, регулярно проходить диагностику, ведь — в каком бы возрасте ни был выявлен рак — его легче вылечить на ранних стадиях.Кроме того, многие считают, что рак неизлечим, однако и это утверждение неверно, подчеркнул онколог. На ранних стадиях (I и II) шансов вылечить рак гораздо больше (до 90-95 процентов в случае с некоторыми видами злокачественных опухолей), чем на поздних (III и IV стадии).«На результат лечения влияют еще и такие факторы, как агрессивность опухоли и использование, например, таргетных препаратов вместо обычной химиотерапии: "прицельная" (таргетная) терапия может оказаться успешной (далеко не всегда так бывает, поскольку IV стадия — это самые тяжелые и хуже всего поддающиеся лечению опухоли) даже на IV стадии рака, если препараты подобраны правильно», — добавил Ахмаев.

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