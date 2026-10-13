Роспотребнадзор: в России циркулирует свиной грипп, парагрипп и риновирусы

В России на текущий момент циркулирует сразу несколько респираторных вирусов, в числе которых свиной грипп. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.По результатам мониторинга, преобладают вирусы негриппозной этиологии – 98,5%, в их числе риновирусы (53%), парагрипп (14,5%). Также циркулируют вирусы гриппа A(H1N1), который вызывает острое инфекционное заболевание, известное как свиной грипп, B и C, говорится в сообщении.В качестве профилактики заболеваний Роспотребнадзор посоветовал россиянам воздержаться от посещения мест массового скопления людей и ограничить контакты с другими при появлении признаков недомогания. Кроме того, рекомендуется регулярно проветривать помещения, чаще мыть руки с мылом и обрабатывать их антисептиком.До этого врач-терапевт Шота Каландия рассказал, как отличить грипп от обычной простуды. По его словам, при ОРВИ состояние заболевшего ухудшается достаточно медленно, симптомы появляются постепенно. При гриппе ухудшение самочувствия наступает внезапно, и человек зачастую даже не может поймать момент, когда ему вдруг стало плохо, пояснил медик.

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