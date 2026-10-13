Названы способы проверить себя на деменцию с помощью двух пальцев и кулака

Невролог Моника Макатарсни-Ковач рассказала о пальцевом тесте, который может помочь обнаружить развивающуюся деменцию. Способы проверить себя на когнитивное расстройство с помощью двух пальцев и кулака она назвала в беседе с Telegraph.Первый способ, предложенный Макатарсни-Ковач, заключается в как можно более быстром постукивании указательным пальцем по большому. Нужно выполнять упражнение в течение 15 секунд и подсчитать количество соприкосновений, соблюдая расстояние между большим и указательным пальцами в три сантиметра между нажатиями. После необходимо повторить тест на второй руке. Врач объяснила, что люди с умеренным снижением когнитивных способностей в среднем делают 54 нажатия доминирующей рукой и 51 нажатие недоминирующей рукой, а также теряют ритм и скорость движений. Люди со здоровым мозгом делают 64 и 59 нажатия доминирующей и недоминирующей рукой.Чтобы выполнить второе упражнение, продолжила Макатарсни-Ковач, нужно опустить сжатый кулак на плоскую поверхность, затем выпрямить пальцы, а после положить ладонь плашмя. Эту последовательность действий нужно повторить три раза на каждой руке, объяснила невролог. Около четверти людей с умеренными когнитивными нарушениями допускают ошибки в последовательности этих действий, а среди людей с деменцией их число достигает половины, рассказала врач.

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