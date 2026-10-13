Музыка удивительным образом помогает мозгу восстановиться после стресса

После тяжелого дня люди включают тихую фортепианную музыку или запись дождя, чтобы расслабиться. Трудно сказать, приносит ли музыка какую-либо пользу помимо успокаивающего эффекта дождя. Результаты исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.В более ранних экспериментах часто сравнивали музыку с тишиной, и выяснилось, что стресс тоже спадает сам по себе в тишине. Поэтому исследователи в Пекине сравнили расслабляющие фортепианные мелодии со звуками воды у 120 молодых людей, которые только что сдали напряженный тест по математике.Музыка оказала большее влияние: настроение улучшилось еще больше, а пульс снизился быстрее. Однако время имело значение, поскольку та же музыка, которая играла перед тестом, не притупляла стресс.Внутри томографа музыка также изменила то, как часть мозга, отвечающая за слух, взаимодействует с частями мозга, контролирующими работу тела. Исследователи предполагают, что музыка делает больше, чем просто отвлекает: её структура даёт восстанавливающемуся мозгу нечто, вокруг чего можно реорганизоваться.И Ду руководил работой в Институте психологии Китайской академии наук совместно с Сици Ю и Говэем У. Лэй Чжан из Научно-исследовательского института Ротмана в Бэйкресте, Торонто, является соавтором.«Музыка — это высокоструктурированный сигнал, который разворачивается через циклы ожидания, напряжения и разрешения», — сказал Ду. «Наши результаты показывают, что мозг может использовать эту развивающуюся структуру в качестве каркаса для реорганизации своих сетей регуляции стресса, помогая как разуму, так и телу вернуться к более сбалансированному состоянию».Интенсивность задачи создавалась из-за арифметических вычислений на время: три секунды на решение одной задачи, а некоторые задачи требовали нескольких шагов деления и умножения. На экране добровольцам каждый раз сообщалось, правы они, неправы или слишком медлительны.Добровольцы выполнили четыре раунда на время, каждый продолжительностью чуть более минуты, причем последующие раунды были сложнее. Их настроение ухудшилось, а частота сердечных сокращений, потливость и уровень кортизола повысились.В первом эксперименте 60 взрослых в возрасте около двадцати лет приходили два раза в неделю. В один день они слушали аудиоматериалы до теста, а в другой — после него. Половина слушателей слушала успокаивающие фортепианные мелодии из библиотеки китайской музыки, а другая половина — звуки дождя, ручьев, волн и водопадов на той же громкости.Было проведено исследование настроения и пять раз собран образец слюны, а датчики на пальцах отслеживали частоту сердечных сокращений и потоотделение. Музыка, звучавшая перед тестом, не снижала начальную стрессовую реакцию больше, чем звуки воды.Музыка, воспроизведенная позже, помогла больше, чем звуки воды. Обе группы восстановились, но слушатели музыки отметили более значительное улучшение настроения, и частота сердечных сокращений у них снизилась сильнее.Проводимость их кожи, показатель потоотделения, также снижалась быстрее. Вторая группа из 60 человек прошла тот же тест внутри аппарата МРТ, а затем прослушала три сеанса, пока аппарат делал запись. Уровень кортизола был ниже у тех, кто слушал музыку, на протяжении всего периода восстановления.К последнему забегу показатель сердечного ритма, связанный с балансом между системой оповещения организма и системой отдыха, в музыкальной группе сместился еще дальше в сторону отдыха.Звук обрабатывается в полоске коры головного мозга с каждой стороны — слуховой коре. Глубже расположена складчатая область, называемая островковой корой, которая отслеживает все процессы в организме, от сердцебиения до дыхания. Центральный узел, таламус, помогает регулировать уровень готовности системы.В ходе сложных математических заданий активность островковой коры и таламуса была выше, чем в ходе простых заданий, в обеих группах. По сравнению со звуками воды, музыка изменила то, как эти области впоследствии взаимодействовали. На ранних стадиях восстановления сигнал от слуховой коры к островковой коре усиливался.Позже сигнал от островковой коры к таламусу усилился, и чем больше было это усиление, тем лучше становилось настроение слушателя. Эта связь была умеренной. Авторы описывают всю эту схему как путь: звук достигает области, воспринимающей тело, а затем эта область достигает области, вызывающей возбуждение.В другой день слушатели снова прослушали те же самые произведения. На этот раз они оценивали каждый момент по шкале от 0 до 100, насколько напряженными и приятными они себя чувствовали. Затем команда сопоставила эти оценки с данными сканирования.По мере нарастания напряжения активность в слуховой коре снижалась. Более ранние исследования людей, наслаждавшихся музыкой в спокойном состоянии, включая исследование 2013 года, опубликованное в журнале Science, показали увеличение, а не уменьшение активности в этой области.Команда Ду воспринимает каждый релиз как мозг, способный предсказать, куда двинется фраза, поэтому каждая последующая сборка и релиз будут меньше его удивлять. Ещё одно объяснение — это стресс, который постепенно успокаивается, но исследование не было предназначено для того, чтобы различать эти два состояния.Напряжение также коррелировало с взаимосвязями: на ранних стадиях восстановления возрастающее напряжение сопровождалось усилением связи между слуховой корой и островковой корой. К третьему забегу, когда частота сердечных сокращений и потоотделение приблизились к норме, повышенное напряжение исчезло, а сигналы от островковой коры к таламусу ослабли. Авторы интерпретируют это как возвращение стрессовой сети к исходному уровню.Фортепианные произведения были взяты из исследовательской библиотеки, подобраны для создания расслабляющей атмосферы и подобраны по громкости. Никто не слушал свой собственный плейлист.Исследователи отмечают, что собственная музыка человека способна вызывать у него более сильные эмоции, чем специально подобранные для него произведения. Все участники были здоровыми молодыми людьми с нормальным слухом. Из исследования были исключены люди с высокими показателями тревожности или депрессии, а также люди с низкой стрессоустойчивостью или не получающие удовольствия от музыки.В одном из исследовательских анализов выяснилось, что слушатели, которые утверждали, что получают наибольшее удовольствие от музыки, слушая её вместе, испытывали меньшее облегчение при сердцебиении, находясь в одиночестве в трубке сканера.Вопрос о том, оказывает ли любимый альбом такое же воздействие, как эти фортепианные произведения, остается открытым. Также остается открытым вопрос, подтвердится ли что-либо из этого в отношении людей, чья тревожность или депрессия помешали им принять участие в исследовании.Команда Ду предлагает версию, в которой уровень стресса изменяется, одновременно отслеживая ожидания слушателя. Более длительная выборка после теста покажет, сохраняется ли спокойствие. На данный момент полученные данные охватывают один вид музыки, один тип слушателей, в течение нескольких минут после стрессового теста.

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