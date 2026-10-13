Россиянам назвали частые ошибки при высокой температуре

Врач-кардиолог, семейный врач Елена Аньшина рассказала, почему иногда температура не падает даже после приема жаропонижающих препаратов. Частые ошибки при лечении гриппа и простуды она назвала в своем канале в Telegram.По словам врача, чаще всего температура не падает из-за неправильного расчета дозировки лекарства: для детей ее определяют с учетом массы тела, а не возраста. Также на эффективность жаропонижающих может влиять обезвоживание, поэтому важно во время болезни много пить. Кроме того, врач посоветовала проверять условия хранения препаратов и не использовать суспензии, которые хранились неправильно.Аньшина подчеркнула, что цель жаропонижающих — не обязательно вернуть температуру к 36,6 градуса, а прежде всего облегчить самочувствие.«Температура — это защитная реакция организма, которая помогает бороться с вирусами», — напомнила врач.Она добавила, что детям до трех месяцев рекомендуется сбивать температуру от 38 градусов и выше, для остальных пороговым значением считается 38,5 градуса. Однако если ребенок или взрослый плохо себя чувствует, то не нужно ждать повышения температуры до определенного уровня. Можно принять лекарство при температуре ниже 38, чтобы снять боль и улучшить самочувствие.При этом доктор предостерегла от обтирания детей спиртом или уксусом, а также самостоятельного применения аспирина, анальгина и так называемых литических смесей. Если температура долго не снижается или состояние ребенка ухудшается, необходимо обратиться за медицинской помощью. Врач также напомнила, что дозировку и интервал приема жаропонижающих следует соблюдать согласно инструкции и рекомендациям специалиста.

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