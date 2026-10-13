Медитация открывает странное состояние чистого осознания в мозге

Записи активности мозга выявляют характерную нейронную сигнатуру в состоянии практически полного отсутствия мыслей, характерном для трансцендентальной медитации. Результаты исследования были опубликованы в Journal of Cognitive Neuroscience.Опытные медитирующие обычно описывают одно и то же. Они садятся, закрывают глаза, и через некоторое время обычный поток мыслей и мысленных образов исчезает, оставляя в сознании почти ничего. Они остаются бодрствующими и внимательными, даже когда мысли угасают вместе с ощущением времени, места и тела. Исследователи придумали название для этого состояния: чистое осознание.Группа исследователей из Кембриджского университета зафиксировала, что происходит в мозге во время этого процесса, и ответ оказался не таким уж простым. В сравнении с обычным мышлением, эта деятельность была более разнообразной; в сравнении с теми же людьми в состоянии покоя, она была более стабильной.«Наши результаты показывают, что чистое осознание во время трансцендентальной медитации имеет характерную нейронную сигнатуру, включающую как разнообразные, так и скоординированные паттерны мозговой активности», — говорит ведущий автор исследования Андрес Каналес-Джонсон.Большинство исследований, посвященных медитации, измеряют изменения, происходящие после нее: насколько четко люди концентрируются, как ведет себя их гормон стресса, какие сдвиги происходят в эмоциональных центрах мозга.Эта команда стремилась к чему-то более сложному: к самому опыту, как он происходил. Сообщить о таком состоянии может только сам человек, и обычно для этого используется анкета с оценкой от одного до семи. Таким образом, полчаса превращаются в одно число.Поэтому команда использовала метод, называемый «отслеживание временных изменений в опыте». Сразу после сессии каждый участник нарисовал, как изменился его опыт за все 30 минут. Рисунок демонстрировал, какой объем информации содержался в голове в каждой точке, и какое отношение к этому имели чувство времени, пространства и тела.Электроды, расположенные на коже головы, регистрировали электрическую активность мозга на протяжении всего эксперимента. Сначала все сидели с закрытыми глазами в течение 10 минут, затем проходили 30-минутный сеанс, после чего отдыхали еще 10 минут.В исследовании приняли участие тридцать три человека, каждый из которых имел как минимум четырехлетний опыт медитации, в среднем около 13 лет. Каждому участнику по возрасту и полу был подобран партнер, никогда ранее не занимавшийся медитацией. Трансцендентальная медитация преподается в фиксированной форме: 20 минут дважды в день, сидя, с закрытыми глазами, повторяя звук, не имеющий никакого смысла.Именно эта стандартизация стала причиной выбора этого метода командой. Медитацию изучали при травмах и для изменений во всем организме в течение недели, но в данном исследовании речь шла вовсе не о результатах. Контрольная группа выполнила те же три блока, но вместо этого полчаса считала про себя в своем темпе, с закрытыми глазами. Счет сохраняет позу, закрытые глаза и внутреннее усилие, и отбрасывает единственный изучаемый параметр.Пиковое значение чистого осознания у медитирующих в среднем составило 0,70 по их шкале, против 0,52 у тех, кто вел подсчет, и их ощущения сильнее колебались в течение получаса. Продолжительность практики не предсказывала ни один из этих показателей.Наиболее показательным показателем оказалась непредсказуемость. Команда загрузила набор данных ЭЭГ в программу сопоставления образов и попросила ее отличить медитацию от счета. Большую часть работы выполнил один показатель: насколько непредсказуемым был порядок сигналов в каждый конкретный момент времени на каждом электроде. Затем последовала фоновая активность, которая не имеет никакого ритма.Эта программа давала правильные результаты в 65% случаев, что значительно лучше, чем при подбрасывании монеты, и далеко не гарантирует успеха. Различить две группы людей означает отделить состояние от всего остального, что отличает одного человека от другого.Авторы добавляют предостережение. Всё это не означает, что непредсказуемость была просто выше у медитирующих; программа считывала паттерн, распределенный по коже головы, ни один регулятор не сработал.Более точный тест сравнивал каждого медитирующего с самим собой. В данном случае программа выявила медитативные упражнения в 88% случаев, а решающее значение имел другой показатель: медленная, скоординированная активность между отдаленными участками мозга.Затем последовало наиболее важное сравнение. Первый и последний периоды отдыха медитирующего были практически неотличимы друг от друга: правильные ответы были получены в 64% и 55% случаев соответственно, что близко к угадыванию.Счетчики вели себя по-разному. Периоды подсчета у них были четко различимы в 84% случаев, а два периода отдыха было легко отличить друг от друга — в 84% и 81% случаев. Полчаса устного счета оставляют след в мозге в состоянии покоя; полчаса медитации — нет.На протяжении десятилетий нейронной сигнатурой трансцендентальной медитации была альфа-когерентность: волны в одном из стандартных диапазонов ЭЭГ, синхронно поднимающиеся и опускающиеся по поверхности головы. В исследовании 2001 года, проведенном среди практикующих специалистов, это было отмечено, и последующие работы развили эту идею.В этом показе она оказалась почти последней. Из всего, что было в программе, классические методы измерения фазовой когерентности оказались наименее полезными для различения медитации и счета. Авторы приводят две причины. Более старые методы оценки согласованности могут выявлять один источник в двух местах и оценивать это как взаимодействие двух регионов.Часть достигнутого ранее соглашения, возможно, относилась скорее к самой мере, чем к мозгу. Здесь лучше показал себя другой тип взаимоотношений между регионами, не зависящий от того, чтобы два сигнала имели одинаковый ритм.Участники рисовали свои контуры по памяти, уже после завершения эксперимента. Оценка впечатлений в середине сеанса привела бы к тому, что им пришлось бы изрядно потрудиться, избегая именно этой методики, поэтому команда и подождала. Это всё ещё реконструкция.Второй вопрос касается контрольной группы. Люди, которые никогда не медитировали, могут не понимать, что такое чистое осознание, и это может повлиять на то, как они заполнят контрольную таблицу. Подсчет также был единственным активным методом сравнения, и авторы утверждают, что трансцендентальную медитацию следует сравнить с несколькими другими методами, прежде чем кто-либо будет считать это разделение специфическим для медитации.Вопрос о том, относится ли что-либо из этого к трансцендентальной медитации или к самому состоянию, остается непроверенным. Другие созерцательные традиции описывают свои собственные версии минимального феноменального опыта, и в статье упоминаются две из них: Дзогчен и Махамудра. Далее авторы называют эксперимент, в котором эти образцы помещаются под одни и те же электроды, и на них наносятся одинаковые линии.

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