Названа неочевидная опасность анального секса

Анальный секс может стать причиной кишечной инфекции, устойчивой к антибиотикам.Врач уточнила, что речь идет о шигеллезе, который вызывают бактерии, находящиеся в фекалиях. «Для заражения достаточно, чтобы даже небольшое их количество попало в рот», — объяснила она. Доктор добавила, что риск возникает не только при анальном сексе, но и при оральном контакте после него, использовании общих секс-игрушек или прикосновениях к области ануса с последующим контактом рук со ртом.Шах уточнила, что заразиться шигеллезом можно при контакте с загрязненной пищей или водой, однако в последние годы растет число случаев передачи инфекции именно половым путем. Кроме того, по словам врача, штаммы, передающиеся таким образом, чаще имеют устойчивость к антибиотикам. Их доля достигает 70 процентов, тогда как у штаммов, передающихся через еду или воду, она составляет около 40 процентов.

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