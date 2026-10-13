Эксперт Быков: исчезновение боли в суставах не всегда означает ремиссию артрита
Ревматоидный артрит — хроническое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система вызывает воспаление, преимущественно поражающее суставы. Периоды обострения могут сменяться улучшением, однако уменьшение боли и скованности еще не говорит о том, что заболевание полностью контролируется. Чтобы подтвердить ремиссию, врач оценивает не только самочувствие пациента, но и припухлость суставов, лабораторные показатели воспаления и другие клинические параметры.
«Сегодня задача терапии заключается не только в уменьшении боли и скованности, но и в снижении активности заболевания, сохранении функции суставов и качества жизни человека», — пояснил Быков.
Пр словам эксперта, достичь этой цели помогают в том числе современные препараты, воздействующие на конкретные механизмы воспаления. Один из них связан с интерлейкином-6 (ИЛ-6) — сигнальной молекулой иммунной системы, участвующей в развитии воспалительной реакции. К препаратам, воздействующим на этот механизм, относится олокизумаб — моноклональное антитело к ИЛ-6, применяемое для лечения ревматоидного артрита.
«При этом даже достижение ремиссии не означает полного излечения. Чтобы сохранить контроль над заболеванием и снизить риск обострения, пациенту необходимо продолжать наблюдение у ревматолога. Самостоятельная отмена препаратов или изменение дозировки могут привести к возвращению симптомов», — предупредил эксперт.
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