Эксперт Быков: исчезновение боли в суставах не всегда означает ремиссию артрита

Исчезновение боли в суставах не всегда означает, что ревматоидный артрит перешел в ремиссию. Даже при хорошем самочувствии воспаление может сохраняться, поэтому пациентам важно продолжать наблюдение у врача и не отменять назначенные препараты самостоятельно. Об этом «Газете.Ru» рассказал Александр Быков, директор по экономике здравоохранения компании «Р-Фарм».Ревматоидный артрит — хроническое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система вызывает воспаление, преимущественно поражающее суставы. Периоды обострения могут сменяться улучшением, однако уменьшение боли и скованности еще не говорит о том, что заболевание полностью контролируется. Чтобы подтвердить ремиссию, врач оценивает не только самочувствие пациента, но и припухлость суставов, лабораторные показатели воспаления и другие клинические параметры.«Сегодня задача терапии заключается не только в уменьшении боли и скованности, но и в снижении активности заболевания, сохранении функции суставов и качества жизни человека», — пояснил Быков.Пр словам эксперта, достичь этой цели помогают в том числе современные препараты, воздействующие на конкретные механизмы воспаления. Один из них связан с интерлейкином-6 (ИЛ-6) — сигнальной молекулой иммунной системы, участвующей в развитии воспалительной реакции. К препаратам, воздействующим на этот механизм, относится олокизумаб — моноклональное антитело к ИЛ-6, применяемое для лечения ревматоидного артрита.«При этом даже достижение ремиссии не означает полного излечения. Чтобы сохранить контроль над заболеванием и снизить риск обострения, пациенту необходимо продолжать наблюдение у ревматолога. Самостоятельная отмена препаратов или изменение дозировки могут привести к возвращению симптомов», — предупредил эксперт.

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