Назван противопоказанный при запорах фрукт

Бананы, особенно незрелые, могут усугубить проблемы с пищеварением.По данным издания, бананы в первую очередь противопоказаны при запорах, так как в них содержатся танины и устойчивый крахмал, которые медленно расщепляются в пищеварительном тракте. В результате этого проблема с опорожнением кишечника может обостриться.Чтобы облегчить состояние, специалисты рекомендовали пить достаточно жидкости, употреблять продукты, богатые клетчаткой, и сохранять физическую активность. Также для нормализации пищеварения полезно добавить в рацион другие фрукты, такие как яблоки, финики, инжир, груши и другие.

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