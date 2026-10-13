Назван противопоказанный при запорах фрукт
По данным издания, бананы в первую очередь противопоказаны при запорах, так как в них содержатся танины и устойчивый крахмал, которые медленно расщепляются в пищеварительном тракте. В результате этого проблема с опорожнением кишечника может обостриться.
Чтобы облегчить состояние, специалисты рекомендовали пить достаточно жидкости, употреблять продукты, богатые клетчаткой, и сохранять физическую активность. Также для нормализации пищеварения полезно добавить в рацион другие фрукты, такие как яблоки, финики, инжир, груши и другие.
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