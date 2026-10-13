Нутрициолог перечислил псевдополезные перекусы
«Я советую смотреть не на картинку с фруктами на упаковке, а на состав и количество сахара. Натуральный йогурт с ягодами тоже может быть вкусным, и вы сами решаете, сколько добавить сладкого», — Ефим Мигаль? специалист по снижению веса, нутрициолог.
По словам нутрициолога, мюсли часто считают обязательной частью здорового завтрака. Однако все зависит от состава: в них могут добавлять сахар, масло и другие калорийные ингредиенты. В магазинах часто встречаются мюсли, в составе которых слишком много сахара и жиров. Тем, кому нужно быстро позавтракать, можно съесть цельнозерновые хлопья и добавить к ним ягоды или немного сиропа.
«Изюм, курага и финики содержат клетчатку и микроэлементы. Но при сушке из фруктов уходит вода, поэтому в 100 г сухофруктов калорий больше, чем в 100 г свежих фруктов. На ту же массу приходится и больше сахаров, в том числе фруктозы. При избыточном потреблении фруктоза может способствовать накоплению жира в печени, особенно если из-за нее растет общая калорийность рациона», — пояснил Мигаль.
Стоит следить за количеством съеденных сухофруктов. Даже полезные продукты могут давать лишние калории, если есть их слишком много, подчеркнул нутрициолог.
«Надпись PROTEIN еще не делает батончик хорошим источником белка. В исследовании 1641 протеинового батончика ученые обнаружили, что количество белка и его усвояемость — не одно и то же. В готовых батончиках белок усваивался хуже, чем в тех же белковых ингредиентах по отдельности», — Ефим Мигаль, специалист по снижению веса, нутрициолог.
Десерты без сахара на фруктозе тоже не всегда можно отнести к полезным, отметил нутрициолог. Фруктоза — это тоже сахар. Калорий в ней столько же, сколько в обычном сахаре. Но перерабатывается она преимущественно в печени. Если регулярно получать много фруктозы и при этом переедать, в печени может накапливаться жир, что повышает риск жировой болезни печени и нарушений обмена веществ.
«Я не советую выбирать такие десерты в расчете на то, что они помогут похудеть. Надпись "на фруктозе" часто создает впечатление, что сладкое можно есть без ограничений. Но фруктоза тоже дает калории, и их количество имеет значение», — добавил Мигаль.
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