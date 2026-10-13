Нутрициолог перечислил псевдополезные перекусы

Йогурт может быть хорошим источником белка и кальция, однако сладкие питьевые варианты легко принять за обычный напиток и не заметить, сколько сахара в них содержится, рассказал специалист по снижению веса, нутрициолог Ефим Мигаль. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил перекусы только кажутся полезными.«Я советую смотреть не на картинку с фруктами на упаковке, а на состав и количество сахара. Натуральный йогурт с ягодами тоже может быть вкусным, и вы сами решаете, сколько добавить сладкого», — Ефим Мигаль? специалист по снижению веса, нутрициолог.По словам нутрициолога, мюсли часто считают обязательной частью здорового завтрака. Однако все зависит от состава: в них могут добавлять сахар, масло и другие калорийные ингредиенты. В магазинах часто встречаются мюсли, в составе которых слишком много сахара и жиров. Тем, кому нужно быстро позавтракать, можно съесть цельнозерновые хлопья и добавить к ним ягоды или немного сиропа.«Изюм, курага и финики содержат клетчатку и микроэлементы. Но при сушке из фруктов уходит вода, поэтому в 100 г сухофруктов калорий больше, чем в 100 г свежих фруктов. На ту же массу приходится и больше сахаров, в том числе фруктозы. При избыточном потреблении фруктоза может способствовать накоплению жира в печени, особенно если из-за нее растет общая калорийность рациона», — пояснил Мигаль.Стоит следить за количеством съеденных сухофруктов. Даже полезные продукты могут давать лишние калории, если есть их слишком много, подчеркнул нутрициолог.«Надпись PROTEIN еще не делает батончик хорошим источником белка. В исследовании 1641 протеинового батончика ученые обнаружили, что количество белка и его усвояемость — не одно и то же. В готовых батончиках белок усваивался хуже, чем в тех же белковых ингредиентах по отдельности», — Ефим Мигаль, специалист по снижению веса, нутрициолог.Десерты без сахара на фруктозе тоже не всегда можно отнести к полезным, отметил нутрициолог. Фруктоза — это тоже сахар. Калорий в ней столько же, сколько в обычном сахаре. Но перерабатывается она преимущественно в печени. Если регулярно получать много фруктозы и при этом переедать, в печени может накапливаться жир, что повышает риск жировой болезни печени и нарушений обмена веществ.«Я не советую выбирать такие десерты в расчете на то, что они помогут похудеть. Надпись "на фруктозе" часто создает впечатление, что сладкое можно есть без ограничений. Но фруктоза тоже дает калории, и их количество имеет значение», — добавил Мигаль.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки