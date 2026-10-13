Онколог рассказала о незаметном признаке рака
По словам специалиста, еще одним возможным симптомом заболевания является так называемый «синдром площадки» — небольшое углубление на коже груди, напоминающее ямку. Заметить такое изменение иногда можно самостоятельно перед зеркалом, подняв руки вверх.
Врач отметила, что некоторые женщины откладывают обращение за медицинской помощью, рассчитывая, что уплотнение или изменение кожи исчезнет само. В результате заболевание в отдельных случаях выявляют уже на поздних стадиях. Для своевременного обнаружения патологии Давыденкова рекомендовала проходить обследования молочных желез с учетом возраста, индивидуальных факторов риска и рекомендаций врача.
Онколог также подчеркнула, что рак молочной железы на протяжении многих лет занимает одно из ведущих мест в структуре онкологических заболеваний у женщин во всем мире.
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