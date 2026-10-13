Онколог рассказала о незаметном признаке рака

Уплотнение в молочной железе, которое не сопровождается болью или ухудшением самочувствия, может быть одним из первых признаков рака груди. Об этом журналистам РИА Новости рассказала хирург-маммолог Мурманского областного онкологического диспансера Наталья Давыденкова.По словам специалиста, еще одним возможным симптомом заболевания является так называемый «синдром площадки» — небольшое углубление на коже груди, напоминающее ямку. Заметить такое изменение иногда можно самостоятельно перед зеркалом, подняв руки вверх.Врач отметила, что некоторые женщины откладывают обращение за медицинской помощью, рассчитывая, что уплотнение или изменение кожи исчезнет само. В результате заболевание в отдельных случаях выявляют уже на поздних стадиях. Для своевременного обнаружения патологии Давыденкова рекомендовала проходить обследования молочных желез с учетом возраста, индивидуальных факторов риска и рекомендаций врача.Онколог также подчеркнула, что рак молочной железы на протяжении многих лет занимает одно из ведущих мест в структуре онкологических заболеваний у женщин во всем мире.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки