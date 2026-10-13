Никогда не оставляйте зубную щетку в ванной - "фекальные аэрозоли и плесень"
Для многих людей зубная щетка должна быть в ванной — именно здесь они чистят зубы, поэтому полезно иметь ее под рукой.
Но, по словам врача-стоматолога, хранение зубной щетки в ванной может подвергнуть ее воздействию «частиц фекалий».
«Частицы фекалий могут присутствовать в ванной комнате, в том числе на таких поверхностях, как ваша зубная щетка. Это может произойти, если смывать воду в туалете без закрытой крышки, так как при смыве в воздух могут попасть небольшие капли воды, которые могут содержать фекальные бактерии и другие микроорганизмы. Чтобы свести к минимуму риск попадания частиц фекалий на вашу зубную щетку, вы можете следовать советам по гигиене, упомянутым в предыдущем ответе, например, промывать зубную щетку перед использованием, хранить ее в вертикальном положении, использовать чехол для зубной щетки и закрывать крышку унитаза, когда смывание», - говорит врач-стоматолог Харисова Анна специально для МедикФорум.
Несколько причин, по которым хранение зубной щетки в ванной может считаться негигиеничным.
Аэрозольные бактерии
Когда вы смываете воду в унитазе, особенно с открытой крышкой, крошечные капли воды, содержащие бактерии и другие микроорганизмы, могут превратиться в аэрозоль и оседать на близлежащих поверхностях, включая зубную щетку.
Близость к туалету
Если ваша зубная щетка находится рядом с унитазом, она с большей вероятностью вступит в контакт с частицами воздуха и брызгами воды, что может привести к загрязнению.
Влажность
Ванные комнаты, как правило, являются влажными помещениями, что может способствовать росту бактерий и плесени на зубной щетке.
Общие ванные комнаты
В общих ванных комнатах вероятность перекрестного заражения выше, поскольку там могут находиться несколько человек и прикасаться к различным поверхностям.
Так как же защитить зубную щетку от бактерий?
Чтобы решить эти проблемы и защитить вашу зубную щетку от бактерий, вам следует сделать ряд простых вещей.
Промойте перед использованием
Всегда тщательно ополаскивайте зубную щетку водопроводной водой перед ее использованием. Это поможет удалить любые потенциальные загрязнения.
Хранить вертикально и отдельно
Храните зубную щетку вертикально в подставке для зубных щеток или в чашке, чтобы она высохла на воздухе. Убедитесь, что она не касается других зубных щеток, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение.
Регулярно заменяйте
Зубные щетки следует заменять каждые три-четыре месяца или раньше, если щетинки изнашиваются.
"Это помогает гарантировать, что вы используете эффективную и гигиеничную зубную щетку".
Закройте крышку унитаза
Если возможно, закройте крышку унитаза перед смывом, чтобы свести к минимуму распространение частиц в воздухе.
Используйте чехол для зубной щетки
"Подумайте об использовании чехла для зубной щетки, который обеспечивает вентиляцию и защитит зубную щетку от загрязнений в ванной комнате".
Регулярная уборка
Регулярно очищайте держатель или чашку зубной щетки, чтобы предотвратить накопление бактерий и плесени.
Где следует хранить зубную щетку?
По словам стоматолога, в идеале храните зубную щетку в сухом месте за пределами ванной комнаты, например, в спальне или в специально отведенном шкафу для зубных щеток.
«Если вам необходимо хранить его в ванной, держите его как можно дальше от туалета и следуйте советам, упомянутым выше, чтобы снизить риск заражения».
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