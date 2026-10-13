Россиян предостерегли от ежедневного употребления одного злака

Кандидат фармацевтических наук и автор книг по кулинарии Игорь Сокольский предостерег от ежедневного употребления риса. О том, чем опасен избыток этого злака, он рассказал в беседе с aif.ru.По словам специалиста, рис способен накапливать неорганический мышьяк, который естественным образом присутствует в почве и воде. Длительное воздействие этого вещества связывают с заболеваниями нервной и сердечно-сосудистой систем, а также повышенным риском некоторых видов рака. При этом эксперт подчеркнул, что рис, поступающий в российские магазины, проходит проверку, поэтому отказываться от него не нужно.Еще одним недостатком риса Сокольский назвал высокое содержание в нем быстроусвояемых углеводов, которые могут вызывать резкие скачки сахара в крови. Кроме того, белый шлифованный рис почти не содержит клетчатки, поэтому при частом употреблении может способствовать запорам. Бурый рис богаче пищевыми волокнами и питательными веществами, но у некоторых людей может вызывать вздутие живота.«Употреблять рис, как и любой другой продукт, нужно в меру», — отметил Сокольский. Чтобы снизить содержание мышьяка, эксперт посоветовал промывать крупу перед приготовлением и варить ее в большом количестве воды, которую затем нужно слить. Также он рекомендовал чередовать рис с другими гарнирами, чтобы рацион оставался разнообразным.

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