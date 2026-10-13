Россиянкам назвали шесть ошибок во время планирования беременности

Женщины стараются сделать все правильно при планировании беременности, однако слишком часто действуют наугад, доверяя советам подруг или случайным статьям, отметила врач-репродуктолог, акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог Гюнай Салаева. В беседе с «Лентой.ру» она назвала россиянкам шесть самых распространенных ошибок.Первый просчет, по словам эксперта, заключается в откладывании визита к врачу до того момента, когда что-то начинает беспокоить.«Коварство гинекологических проблем заключается в том, что они годами не дают о себе знать, хотя уже мешают зачатию. Поэтому прийти к гинекологу стоит за несколько месяцев до начала попыток забеременеть, и тогда специалист назначит только те обследования, которые нужны именно вам», — объяснила она.Вторая ошибка — бесконтрольный прием витаминов, указала гинеколог. Дело в том, что дозировка фолиевой кислоты, например, подбирается индивидуально, а витамин D и железо нельзя принимать без анализов, поскольку их избыток токсичен.«Третья ошибка — забывать о мужчине. Многие уверены, что планирование беременности — это исключительно женская зона ответственности, хотя в значительной части случаев трудности могут быть связаны с мужским фактором. Качество спермы зависит от образа жизни: курение, бани или лишний вес, конечно же, влияют на нее. Поэтому мужчине необходимо сдать спермограмму и посетить уролога-андролога», — Гюнай Салаева, репродуктологЧетвертая ошибка — полагаться только на тесты овуляции, обозначила специалист. По словам собеседницы «Ленты.ру», они показывают гормональный всплеск, который не всегда означает выход яйцеклетки, особенно при нерегулярном цикле. Превращение близости в ритуал по расписанию ведет к стрессу, который подавляет работу гипоталамуса, и овуляция может сдвигаться или не наступать, добавила гинеколог. Более надежный способ — УЗИ-мониторинг, но главное — перестать превращать планирование беременности в гонку с самой собой, подчеркнула она.Пятая ошибка — игнорирование веса, поскольку он напрямую влияет на гормоны, отметила гинеколог. Жировая ткань вырабатывает эстрогены, и когда ее слишком много, цикл сбивается, при дефиците веса организм получает сигнал, что ресурсов недостаточно, и репродуктивная система отключается, пояснила Салаева. Оптимальный индекс массы тела — 18,5-24,9, соответственно, и стабильность веса очень важна, указала она.Шестая ошибка, убеждена врач, опускать руки после нескольких неудач.«Всегда нужно помнить, что женский организм — не робот, и беременность может не наступить в первый месяц. Репродуктологи считают нормой год для женщин до 35 лет и полгода для тех, кому за 35. Если же этот срок прошел, в таком случае стоит обратиться к врачу-репродуктологу. Современная медицина предлагает целый арсенал инструментов: от мягкой стимуляции овуляции до вспомогательных репродуктивных технологий, и для каждой пары среди них найдется свой, подходящий именно ей способ», — заключила медик.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки