Врач рассказала о влиянии позы на качество сна

Врач-сомнолог Павел Кудинов рассказал, какое влияние оказывает поза, в которой спит человек, на качество отдыха.По словам врача, идеальной позы для сна не существует, однако положение тела в течение ночи влияет на качество отдыха. Так, сон на боку или на животе подходит тем, кому в таком положении удобнее засыпать. Однако есть важное исключение: людям, которые храпят, не рекомендуется спать на спине.«Если мы спим на спине и человек храпит, храп будет усиливаться, вплоть до появления остановок дыхания во сне», — предупредил Кудинов. Врач подчеркнул, что в остальных случаях выбор положения тела зависит от индивидуальных предпочтений и от того, насколько комфортно человек себя чувствует.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки