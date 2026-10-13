Врач рассказала о влиянии позы на качество сна
По словам врача, идеальной позы для сна не существует, однако положение тела в течение ночи влияет на качество отдыха. Так, сон на боку или на животе подходит тем, кому в таком положении удобнее засыпать. Однако есть важное исключение: людям, которые храпят, не рекомендуется спать на спине.
«Если мы спим на спине и человек храпит, храп будет усиливаться, вплоть до появления остановок дыхания во сне», — предупредил Кудинов. Врач подчеркнул, что в остальных случаях выбор положения тела зависит от индивидуальных предпочтений и от того, насколько комфортно человек себя чувствует.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий