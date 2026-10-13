Врач дал рекомендации по сохранению эрекции после 70 лет

Уролог Брайан Стайкснер предупредил, что лишь у 30 процентов мужчин к 70 годам нет проблем с потенцией. О том, как сохранить эрекцию на протяжение всей жизни, он рассказал в беседе с Men's Health.По словам специалиста, одна из основных причин эректильной дисфункции у пожилых мужчин — ухудшение кровоснабжения полового члена. Врач подчеркнул, что для профилактики проблем с эрекцией важны те же меры, что и для поддержания здоровья сердца: сбалансированное питание, физическая активность и контроль факторов риска.Уролог отметил, что если изменения в образе жизни не помогают, врач может назначить препараты для улучшения эрекции. Среди других вариантов лечения — вакуумные устройства, введение лекарств в мочеиспускательный канал или половой член, а также установка протеза. Специалист может оценить историю болезни пациента, провести осмотр и проверить уровень тестостерона, чтобы подобрать подходящее лечение, уточнил Стайкснер.

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