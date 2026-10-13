При остеопорозе потребление белка не менее важно, чем потребление кальция

Хотя при антирезорбтивной терапии остеопороза часто рекомендуется дополнительный прием кальция, для здоровья костей в пожилом возрасте достаточное потребление белка, по-видимому, играет не менее важную роль, чем обеспечение организма кальцием.Исследовательская группа из Женевского университета изучила, как потребление кальция и белка влияет на действие препаратов от остеопороза в отношении минеральной плотности и прочности костей у пожилых женщин. Результаты, оказавшиеся весьма неожиданными, были опубликованы в научном журнале Osteoporosis International.С возрастом риск развития остеопороза возрастает, причем женщины в постменопаузе подвержены ему в наибольшей степени. Предыдущие исследования также показали, что дефицит кальция и витамина D повышает риск остеопороза, в связи с чем в ходе лечения часто рекомендуется дополнительный прием этих веществ.Исследовательская группа под руководством Марии Папагеоргиу из Женевского университета решила проверить, действительно ли сопутствующий прием кальция влияет на эффективность лечения антирезорбтивными препаратами от остеопороза. Для этого ученые проанализировали данные 586 женщин, средний возраст которых составлял 67 лет.Из числа участниц 101 женщина получала заместительную гормональную терапию, 67 — антирезорбтивные препараты (бисфосфонаты, деносумаб или ралоксифен), а 418 не принимали никаких лекарств от остеопороза.По данным группы, информация о потреблении кальция и белка с пищей собиралась с помощью анкетирования; также фиксировался дополнительный прием препаратов кальция.Изменения плотности и прочности костной ткани в области бедра специалисты оценивали на основе методов 2D/3D-DXA (двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии) и анализа методом конечных элементов. Период наблюдения составил в среднем 3,5 года. В общей сложности 71% участниц достигали рекомендованного уровня потребления кальция — не менее 1200 миллиграммов в сутки, а средний показатель общего потребления (с учетом как продуктов питания, так и пищевых добавок) составлял 1503 миллиграмма в день.По данным исследовательской группы, препараты кальция принимали чуть более половины участниц (51%), а препараты витамина D — 70%.Исследователи сообщают, что по сравнению с женщинами, не получавшими медикаментозного лечения остеопороза, у тех, кто проходил заместительную гормональную терапию или принимал антирезорбтивные препараты, наблюдались более высокие показатели плотности и прочности костной ткани в области бедра.В то же время потребление кальция не оказало существенного влияния на состояние костей — независимо от того, превышало ли оно 1200 миллиграммов в сутки или было ниже этого уровня.По мнению специалистов, положительный эффект заместительной гормональной терапии и антирезорбтивных препаратов был менее выражен лишь у женщин с низким уровнем потребления кальция (менее 800 миллиграммов в сутки).С другой стороны, у женщин с недостаточным потреблением белка (менее 0,8 грамма на килограмм массы тела в сутки) исследователи зафиксировали значительно менее выраженное улучшение трабекулярной плотности кости и общей прочности бедра на фоне терапии остеопороза.Прием препаратов кальция практически не влиял на эффективность антирезорбтивной терапии остеопороза у пожилых женщин с достаточным уровнем кальция в организме, тогда как низкое потребление белка снижало пользу от такого лечения, поясняют авторы исследования. Исследователи делают вывод, что дополнительный прием кальция может быть излишним при его достаточном поступлении с пищей, тогда как при лечении остеопороза следует уделять больше внимания потреблению белка.Это весьма важный вывод, особенно с учетом того, что препараты кальция могут повышать риск смертности у определенных групп населения; данный аспект должен быть соответствующим образом учтен в рекомендациях по лечению.

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