Врач раскрыла неожиданную правду о норме ферритина

Врач-эндокринолог Екатерина Янг назвала анализ на ферритин самым спорным в диагностике пациентов. Правду об этом исследовании она раскрыла в своем Telegram-канале.Эндокринолог рассказала, что особенность ферритина в том, что нормальным считается как очень низкий результат, так и очень высокий. В результате пациенты, у которых есть жалобы или воспаление, формально считаются здоровыми. «Это приводит к определенному бездействию или к гипердиагностике и совершенно ненужным мерам», — предупредила Янг.По мнению врача, для ферритина не должно существовать референсов. Она уточнила, что призывает не отменить нормы, а перестать считать их жесткими. Она привела пример, что у одного и того же человека один и тот же показатель ферритина может означать в зависимости от анамнеза и жизненных обстоятельств абсолютно разные состояния и приводить порой к противоположным диагностическим гипотезам. «Условно, цифра 60 может отображать и воспаление, и абсолютную норму», — заключила Янг.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки