Врач назвала женщинам три опасных симптома

Гинеколог высшей категории «СМ-Клиника» Виктория Фисюк раскрыла женщинам три опасных симптома, которые многие игнорируют и списывают на незначительные проблемы.Первым таким симптомом гинеколог назвала кровянистые выделения вне менструального цикла. По словам врача, они могут возникать при патологических изменениях эндометрия матки, в том числе на фоне онкологического заболевания. Доктор добавила, что этот симптом особенно опасен, если он сопровождается болью внизу живота.Второй опасный признак — это частое вздутие живота, отметила Фисюк. Врач объяснила, что женщины часто списывают его на особенности работы кишечника, однако, вздутие может свидетельствовать о разных патологиях, включая рак яичника, особенно если к нему присоединяются боли внизу живота, изменения стула и учащенное мочеиспускание.Еще одним опасным симптомом гинеколог назвала болезненные ощущения во время полового акта.«В числе основных причин боли во время секса — сухость слизистой влагалища, вызванная недостатком естественной смазки в период менопаузы, воспалительные заболевания органов малого таза, эндометриоз и другие проблемы с женским здоровьем», — отметила Фисюк.

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