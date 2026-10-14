Врач Корсунов рассказал, когда ожидается пик заболеваемости гриппом
"Грипп в России обычно начинает расти в ноябре-декабре. Самый высокий подъем чаще приходится на конец декабря и январь: праздники, поездки, дети возвращаются в школы после каникул", - сказал он.
При этом точную дату пика, по словам педиатра, назвать нельзя. Например, прошлый сезон начался раньше обычного: доминировал гонконгский грипп H3N2, и в некоторых регионах рост пошел уже в ноябре.
Корсунов добавил, что по данным Роспотребнадзора на 40-й неделе зарегистрировано около 688 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19, что немного меньше, чем неделей раньше. В начале осени большую часть таких случаев вызывают риновирусы и другие возбудители простуды, а не грипп, пояснил педиатр.
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