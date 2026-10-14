Всего 10 минут ежедневных упражнений могут улучшить сон

Даже 10 минут физической активности в день могут способствовать более качественному восстановительному сну. Исследователи из Техасского университета в Остине обнаружили, что молодые люди, которые чаще занимаются спортом, проводят больше времени в фазе небыстрого сна (non-REM), которая связана с физическим восстановлением и здоровой работой мозга.В исследовании, опубликованном в Journal of Physical Activity & Health, были проанализированы данные об активности и сне студентов Техасского университета, которые носили фитнес-трекеры в течение нескольких месяцев. Вместо того чтобы рассматривать только общее время тренировок, исследователи изучили, влияет ли количество активных дней на качество сна.Результаты показывают, что важна регулярность. Участники, которые занимались умеренной или интенсивной физической активностью не менее 10 минут в течение большего количества дней, как правило, лучше восстанавливали сон, особенно в начале ночи. Исследователи описали такой уровень нагрузки как активность, которая заметно учащает дыхание, но при этом позволяет вести разговор — примерно 6 баллов по 10-балльной шкале интенсивности.Более щадящие движения также, по-видимому, оказывают положительное влияние. Регулярные прогулки, перерывы на стояние и другая легкая активность были связаны с более здоровым режимом сна, лучшим настроением и большей энергией на следующее утро. Это означает, что для достижения этих преимуществ может не потребоваться длительная тренировка или поход в спортзал.Для людей с плотным графиком вывод прост: распределяйте физическую активность в течение недели, а не полагайтесь только на длительные тренировки в выходные. Быстрая 10-минутная прогулка, короткая поездка на велосипеде или несколько активных перерывов в течение дня могут стать вполне достижимым началом.Восстановительный сон необходим для здоровья мозга, утверждают исследователи. Во время сна мозг выполняет важные функции по поддержанию здоровья, которые улучшают память и выводят продукты распада, накапливающиеся в течение дня. Здоровый сон также благотворно влияет на эмоциональное благополучие и физическое здоровье в долгосрочной перспективе.«Во время сна мозг хранит воспоминания, очищается от отходов и перезагружается», — объяснил соавтор исследования Крис Коррал. «Более качественный сон означает лучшее здоровье мозга и потенциально более низкий риск хронических заболеваний и депрессии».Результаты исследования подчеркнули, что людям полезно использовать небольшие возможности для физической активности в течение дня. Короткая тренировка, прогулка или просто регулярный подъем вместо сидения могут способствовать улучшению ночного сна и принести ощутимую пользу.«Не обязательно бегать марафоны, — сказал Коррал. — Достаточно просто немного двигаться каждый день. Легкая физическая активность тоже засчитывается. Лучше что-то делать, чем ничего не делать».Исследование носило наблюдательный характер и было сосредоточено на молодых людях, поэтому оно не может доказать, что физические упражнения привели к улучшению сна, или что аналогичные результаты применимы ко всем возрастным группам. Исследователи готовятся проверить полученные результаты на более широкой популяции.

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