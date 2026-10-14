Россиянам перечислили правила выбора полезного йогурта

Далеко не все йогурты являются полезными, утверждает гастроэнтеролог Сергей Вялов. Правила выбора этого продукта он перечислил россиянам в Telegram-канале.Во-первых, по словам Вялова, не стоит верить надписям «живой» и «био» на этикетке. Дело в том, что пробиотики есть во всех йогуртах. Вместо этого врач порекомендовал смотреть на состав. Гастроэнтеролог объяснил, что сахар или фруктовый концентрат, стоящие в самом начале списка, сводят пользу продукта к нулюТакже Вялов посоветовал отказаться от покупки йогурта с фруктовыми наполнителями, поскольку последние чаще всего представляют собой пюре с сахаром, крахмалом и ароматизаторами. Кроме того, врач призвал не приобретать обезжиренный йогурт с избытком сахара и безлактозные варианты, если у человека нет истинной непереносимости. «Хороший йогурт: молоко, закваска, живые культуры и жирность от двух до пяти процентов», — написал он.

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