Россиянам подсказали неочевидный лайфхак для защиты от простуды

Чтобы защититься от простуды, необходимо регулярно полоскать горло водой, заявил онколог Владимир Ивашков. Этот неочевидный лайфхак он подсказал россиянам в своем Telegram-канале.По словам Ивашкова, полоскать горло необходимо утром, после улицы и перед сном. Для этого нужно набрать в рот 20 миллилитров теплой воды, запрокинуть голову и выполнять процедуру в течение 15 секунд. Затем стоит сплюнуть и прополоскать горло еще два раза. Причем вода из-под крана тоже подойдет, написал доктор.Он добавил, что этот способ доказан учеными. Дело в том, что вода смывает вирусы еще до того, как они прикрепятся к слизистым оболочкам. «Что нужно помнить: исследований мало. Полоскание снижает шансы заболеть, но не заменяет прививку и мытье рук. И не лечит, если горло уже болит», — подчеркнул врач.

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