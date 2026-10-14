Врач Гинзбург: недостаточное питание в пожилом возрасте может сократить жизнь

По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, недостаток питательных веществ в меню пожилых людей может привести к сокращению их жизни.Диетолог Гинзбург заявил в интервью, что люди пожилого возраста часто не получают нужного количества тех питательных веществ, которые являются очень важными для поддержания работы их организма.«Например, они воздерживаются от рыбы и фруктов, потому что экономят. Очень часто мы видим, что пожилые недоедают творог, хотя это кальций, который необходим их костям», – отметил Михаил Гинзбург, беседуя с «Москвой 24».Врач предупредил: недостаточное питание в пожилом возрасте может сократить жизнь.«Существует термин – мальнутриция, то есть недостаточное потребление жизненно важных питательных веществ. Это снижает продолжительность жизни, делая более вероятным всевозможные заболевания», - пояснил Гинзбург.Эксперт заявил, что в пожилом возрасте следует ежедневно употреблять кисломолочные напитки и есть фрукты (достаточно двух штук). Кроме того, должны регулярно ( пять порций еженедельно) употребляться в пищу бобовые культуры, а также жирная морская рыба (три порции в неделю).

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