Кардиолог рассказал, когда энергетики особенно опасны для сердечно-сосудистой системы
«Риски получить побочные эффекты повышаются, если пить энергетики в жаркую погоду или во время посещения бани (когда сердечно-сосудистая система уже работает с повышенной нагрузкой), смешивать с алкоголем — так человек субъективно ощущает себя более бодрым и может продолжать употреблять алкоголь, хотя его концентрация в организме растёт. В результате увеличивается токсическая нагрузка», — объясняет врач.
Регулярная потребность в стимуляторах может говорить о том, что организму не хватает полноценного сна и восстановления. Поэтому основой хорошего самочувствия и работоспособности остаются достаточный отдых, нормальный режим сна, полноценное питание и разумная физическая активность.
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