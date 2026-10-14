Врач предупредил о двух приводящих к загустению крови привычках

Уролог-андролог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Роман Хромов перечислил две повседневные привычки, которые могут спровоцировать так называемое загустение крови. О неожиданных провокаторах этой проблемы со здоровьем он предупредил в разговоре с «Лентой.ру».Первой причиной загустения крови врач назвал несоблюдение питьевого режима. Он объяснил, что при обезвоживании уменьшается объем плазмы крови. К причинам, из-за которых может развиться обезвоживание, врач отнес, помимо несоблюдения питьевого режима, выраженное потоотделение, высокую температуру, рвоту и диарею. Он также отметил, что риск возрастает, если человек плохо себя чувствует и почти не пьет.Хромов добавил, что спровоцировать загустение крови также может курение. «Угарный газ из табачного дыма связывается с гемоглобином и мешает переносу кислорода. В ответ организм может усиливать образование эритроцитов, пытаясь компенсировать нехватку кислорода в тканях. В результате кровь становится более вязкой. При этом курение одновременно повреждает сосуды и тем самым еще сильнее увеличивает сердечно-сосудистый риск», — предостерег доктор.

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