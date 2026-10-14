Россиянам рассказали, на что обращать внимание при выборе БАДов

Выбор необходимых добавок зависит от того, как человек питается, сколько двигается и какие у него потребности, сказала НСН Анастасия Рожко.Выбирать БАДы стоит с учетом состава, качества продукции и индивидуальных потребностей организма, а не только по цене или популярности добавки, сказала НСН врач-гастроэнтеролог, терапевт и нутрициолог Анастасия Рожко.По данным совместного исследования Repeat (входит в портфель Арнест ЮниРусь) и РОМИР, каждый второй россиянин в возрасте от 18 до 45 лет (50%) принимает БАДы постоянно, курсами или эпизодически, еще 24% имеют опыт их приема в прошлом. Результаты исследования есть у НСН. Рожко отметила, что БАДы могут помочь человеку, дополнив его рацион полезными веществами.«БАДы могут дополнить рацион витаминами, минералами и другими полезными веществами, если их не хватает в питании. Выбор необходимых добавок зависит от того, как человек питается, сколько двигается и какие у него потребности. При выборе БАДов важно учитывать состав и форму нутриентов, репутацию производителя и документы о качестве, индивидуальные особенности организма и возможные взаимодействия с лекарствами, а также удобство и понятность схемы приема», — сказала собеседница НСН.Она объяснила, почему важна форма нутриентов.«От формы нутриентов во многом зависят их усвояемость и переносимость. Например, в сезон простуд многие обращают внимание на цинк и витамин С, которые необходимы для нормальной работы иммунной системы. Эти нутриенты дополняют действие друг друга. Цинк в форме бисглицината и витамин С в форме аскорбата кальция отличаются хорошей усвояемостью и переносимостью, в том числе со стороны желудочно-кишечного тракта», — подчеркнула эксперт.Рожко также отметила, что потребность в отдельных нутриентах может меняться в зависимости от возраста и жизненной ситуации. Особенно это актуально во время беременности и грудного вскармливания, когда важно учитывать потребности и мамы, и ребенка. В этом случае подбор добавок необходимо согласовать с врачом.

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