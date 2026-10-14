Названы приводящие к раннему инсульту бытовые привычки

Инсульт в молодом возрасте нередко становится неожиданным событием, однако в ряде случаев ему предшествует длительное воздействие факторов риска, рассказал главный врач клиники «АСС Медикал», врач анестезиолог-реаниматолог, онколог-химиотерапевт Сергей Астафуров. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о повседневных привычках, которые постепенно ухудшают состояние сосудов и повышают вероятность нарушения мозгового кровообращения.«Один из наиболее значимых факторов — курение. Никотин способствует сужению сосудов и повышению артериального давления, а другие компоненты табачного дыма повреждают сосудистую стенку и повышают риск образования тромбов. При этом опасность представляют не только обычные сигареты: использование электронных систем доставки никотина также не является безопасным для сердечно-сосудистой системы», — сказал Астафуров.Еще одна распространенная проблема — малоподвижный образ жизни, отметил врач. Длительное сидение и недостаток физической активности способствуют развитию ожирения, артериальной гипертензии и нарушений углеводного обмена. Все эти состояния повышают риск инсульта, в том числе в молодом возрасте.Негативное влияние оказывают хронический недосып и регулярное злоупотребление алкоголем. Недостаточная продолжительность сна связана с повышенным риском гипертонии и метаболических нарушений, а чрезмерное употребление алкоголя может провоцировать повышение давления и нарушения сердечного ритмаСергей Астафуровглавный врач клиники «АСС Медикал», врач анестезиолог-реаниматолог, онколог-химиотерапевтПо словам врача, отдельно стоит выделить привычку игнорировать повышенное артериальное давление. Многие молодые люди не измеряют давление годами, поскольку считают гипертонию исключительно возрастным заболеванием. Однако именно повышенное давление остается одним из главных модифицируемых факторов риска инсульта.«Важно понимать, что инсульт не всегда является следствием образа жизни. У молодых пациентов его причинами также могут быть заболевания сердца, нарушения свертываемости крови, патологии сосудов и другие состояния. Поэтому профилактика должна включать не только отказ от вредных привычек, но и своевременное выявление заболеваний», — добавил Астафуров.

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