Врач- кардиолог Диана Деревянкина: при показателях артериального давления свыше 180 на 100 человек подвергается риску летального исхода.Кардиолог Деревянкина проинформировала в интервью об особенностях пониженного (гипотония) и повышенного (гипертония) давления. При этом медик отметила, что наиболее опасные для жизни осложнения возникают при резких колебаниях артериального давления и его внезапных, очень значительных подъемах. С повышением АД связаны риски поражения головного мозга (вплоть до инсульта), а также повреждения глазной сетчатки, тканей почек и сердца.Попутно кардиолог Деревянкина назвала опасное для жизни артериальное давление.«Артериальное давление выше 180/100 мм считается жизнеугрожающим и требует неотложной медицинской помощи», - поделилась медик с «Лайфом».Специалистка подчеркнула, что высокое артериальное давление может долго никак не ощущаться, об имеющейся гипертонии люди часто узнают в обстоятельствах сосудистых катастроф, при которых происходит критическое ухудшение самочувствия. Говоря о нетипичных симптомах гипертонии, Деревянкина посоветовала обращать внимание на повторяющиеся головные боли, головокружение, шум в ушах, тошноту, дискомфорт в грудной клетке.

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