Врач опровергла миф о необходимости укреплять иммунитет осенью

Аллерголог-иммунолог Ольга Кудряшова предупредила, что прием витаминов и БАДов ради профилактики не защитит от простуд. Миф о необходимости «укреплять» иммунитет осенью врач опровергла в беседе с «Газетой.Ru».По словам Кудряшовой, осенью иммунитет не становится слабее. В это время года люди чаще заболевают респираторными заболеваниями, потому что больше времени проводят в закрытых помещениях, а также больше контактируют с другими людьми, поскольку дети возвращаются в детские сады и школы. Кроме того, сухой воздух в отопительный сезон, недостаток сна и хронический стресс могут ухудшать самочувствие.Иммунолог добавила, что в этот период многие пытаются укрепить иммунитет с помощью витаминов или иммуностимуляторов. Однако многие такие средства не имеют доказанной эффективности. «Иммунная система представляет собой сложный комплекс клеток, тканей и органов, а не показатель, который можно увеличить одной таблеткой или курсом капель», — объяснила врач. При этом она отметила, что витамин С может незначительно сократить продолжительность простуды, но не предотвращает ее, а растительные средства способны вызывать аллергию и взаимодействовать с лекарствами.Кудряшова посоветовала не принимать повышенные дозы витаминов и другие добавки без медицинских показаний. Если у человека выявлен дефицит определенных веществ, его следует корректировать, однако при частых тяжелых инфекциях, повторных пневмониях или длительном восстановлении необходимо обратиться к врачу. Также доктор предупредила, что антибиотики не защищают от ОРВИ, а препараты для воздействия на иммунную систему не следует принимать без назначения специалиста.

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