Профессор назвал 12 болезней, которые маскируются под ОРВИ
ОРВИ — не конкретный диагноз, а реакция иммунной системы на возбудителя. Этим сходством пользуются болезни, которые без своевременного распознавания приводят к тяжёлым последствиям.
Грипп начинается резко: температура за часы подскакивает до 38-40°C, появляются ломота и сильная головная боль. Опасен пневмонией, миокардитом, отёком мозга.
Пневмония тоже похожа на ОРВИ. Настораживают затянувшийся кашель, стойкая температура, резкое ухудшение на третий-пятый день, боль в боку и нехватка воздуха.
Менингит на ранней стадии неотличим от простуды. Заподозрить помогают необычно сильная головная боль, светобоязнь, нарушение сознания и сыпь.
Коклюш: через неделю после насморка кашель становится приступообразным со свистящим вдохом.
Микоплазменная инфекция: кашель не стихает через две-три недели.
Ангина: резкая боль в горле, высокая температура, но без насморка и кашля. Грозит абсцессом, отитом, ревматизмом.
Скарлатина: через 12-48 часов появляется мелкая сыпь, язык приобретает малиновый оттенок.
Мононуклеоз: температура до двух недель, долгая слабость, увеличение лимфоузлов.
ВИЧ в острой стадии, туберкулёз, онкология и корь тоже могут начинаться как ОРВИ.
Профессор предупреждает: если симптомы не проходят за 7-10 дней, появляются одышка, кровь в мокроте, спутанность сознания, судороги или сыпь, нужно как можно скорее попасть на приём к врачу.
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