Профессор назвал 12 болезней, которые маскируются под ОРВИ

Насморк, боль в горле, слабость и температуру люди обычно списывают на ОРВИ. Но за этими симптомами могут скрываться куда более серьёзные заболевания. Об этом aif.ru рассказал доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин.ОРВИ — не конкретный диагноз, а реакция иммунной системы на возбудителя. Этим сходством пользуются болезни, которые без своевременного распознавания приводят к тяжёлым последствиям.Грипп начинается резко: температура за часы подскакивает до 38-40°C, появляются ломота и сильная головная боль. Опасен пневмонией, миокардитом, отёком мозга.Пневмония тоже похожа на ОРВИ. Настораживают затянувшийся кашель, стойкая температура, резкое ухудшение на третий-пятый день, боль в боку и нехватка воздуха.Менингит на ранней стадии неотличим от простуды. Заподозрить помогают необычно сильная головная боль, светобоязнь, нарушение сознания и сыпь.Коклюш: через неделю после насморка кашель становится приступообразным со свистящим вдохом.Микоплазменная инфекция: кашель не стихает через две-три недели.Ангина: резкая боль в горле, высокая температура, но без насморка и кашля. Грозит абсцессом, отитом, ревматизмом.Скарлатина: через 12-48 часов появляется мелкая сыпь, язык приобретает малиновый оттенок.Мононуклеоз: температура до двух недель, долгая слабость, увеличение лимфоузлов.ВИЧ в острой стадии, туберкулёз, онкология и корь тоже могут начинаться как ОРВИ.Профессор предупреждает: если симптомы не проходят за 7-10 дней, появляются одышка, кровь в мокроте, спутанность сознания, судороги или сыпь, нужно как можно скорее попасть на приём к врачу.

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