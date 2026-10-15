Врач назвала трех главных виновников проблем со здоровьем

Диетолог Луана Фридрих заявила, что к ишемической болезни сердца, инсульту и многим другим заболеваниям чаще всего приводят три фактора. Главных виновников серьезных проблем со здоровьем она назвала в разговоре с изданием Terra.Первым врагом здоровья Фридрих назвала стресс. Она пояснила, что при чрезмерном беспокойстве возникают тахикардия и другие проблемы с сердечно-сосудистой системой. При хроническом стрессе, в котором живут многие люди, в отличие от острого, эти симптомы держатся на протяжении длительного времени и приводят к различным заболеваниям. «Не забывайте заботиться о психическом здоровье. В здоровом теле — здоровый дух», — подчеркнула врач.Вторым врагом здоровья доктор считает неправильное питание. Она призвала есть меньше продуктов, в которых содержится много натрия, сахара, вредных жиров, искусственных красителей и консервантов. По ее мнению, лучше отдавать предпочтение натуральной еде.Кроме того, негативно на здоровье влияет малоподвижный образ жизни, добавила врач. Фридрих порекомендовала делать физические упражнения, так как они не только снижают риск развития опасных патологий, но и помогают отвлечься от тревоги и стресса.

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