Стандартные анализы крови позволяют выявить скрытые последствия ПТСР

Новое исследование показало, что посттравматическое стрессовое расстройство связано с измеримыми изменениями в результатах обычных анализов крови, что свидетельствует о том, как травма влияет на организм не только на мозг. Результаты исследования были опубликованы в журнале Molecular Psychiatry.Посттравматическое стрессовое расстройство обычно описывается через то, что люди чувствуют – страх, тревогу и навязчивые воспоминания. Но новые исследования показывают, что последствия гораздо глубже.Недавнее исследование выявило ряд рутинных биомаркеров крови, связанных с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), указывая на измеримые изменения в организме и предлагая новый способ понять, как травма влияет на здоровье в долгосрочной перспективе.В ходе анализа большого количества образцов тканей пациентов и медицинских записей была выявлена та же закономерность изменения лабораторных показателей наряду с посттравматическим стрессовым расстройством.Работая с этим набором данных, Янг Хизер Ли из Массачусетской больницы общего профиля Бригхэма задокументировал, что эти стандартные измерения неизменно совпадали как с наследственным риском, так и с диагностированным посттравматическим стрессовым расстройством.Эти сигналы сохранялись при изменении уровня холестерина, глюкозы, функции печени и количества клеток крови, что свидетельствует о том, что данная закономерность распространяется за пределы какого-либо отдельного органа.Такое совпадение указывает на то, что посттравматическое стрессовое расстройство оказывает влияние на весь организм, что подчеркивает необходимость понимания того, как происходят эти изменения и что они означают для здоровья в долгосрочной перспективе.Посттравматическое стрессовое расстройство может возникать после ужасающих событий и поддерживать активность реакции организма на опасность еще долго после того, как угроза миновала. Если эта реакция остается активной, гормоны стресса, нарушения сна и воспаление могут нарушить нормальное равновесие органов.К симптомам могут относиться флэшбэки, избегание, плохой сон и чувство тревоги, но эти переживания часто приводят и к физическому истощению. Анализы крови не могут выявить страх или воспоминания, но они могут показать, как длительный стресс изменил химический состав организма.Рутинные лабораторные исследования предоставили команде практический путь, поскольку результаты многих анализов уже есть в медицинских картах пациентов. Исследователи проверили 241 различных показателя крови и биохимического анализа, а затем искали маркеры, связанные как с наследственным риском развития посттравматического стрессового расстройства, так и с зарегистрированным диагнозом.В результате двойного теста подтвердилось наличие шестнадцати показателей, включая холестерин, глюкозу, показатели функции печени, количество клеток крови и другие распространенные измерения. Поскольку эти результаты получены в ходе повседневной медицинской практики, дальнейшая проверка может пройти быстрее, чем тестирование, требующее специального оборудования.Уровень холестерина и глюкозы указывает на стресс для сердца и обмена веществ, когда организм отвечает за обеспечение организма топливом и здоровье кровеносных сосудов. В качестве показателей функции печени был выбран альбумин — белок, который помогает удерживать жидкость в крови и переносит гормоны и лекарства.Еще один печеночный сигнал, билирубин, образуется, когда организм расщепляет старые красные кровяные клетки. Анализ клеток крови дополнил данные об иммунной системе и свертываемости крови, показав, что изменения, связанные с посттравматическим стрессовым расстройством, не сосредоточены в одном органе.Генетическая оценка помогла отделить изменения в организме, которые могут возникнуть после посттравматического стрессового расстройства, от признаков, которые просто сопутствуют ему.Этот полигенный показатель риска, основанный на анализе ДНК и учитывающий множество унаследованных различий, отражает унаследованную уязвимость, а не какой-либо один ген, ответственный за развитие посттравматического стрессового расстройства.Второй метод, менделевская рандомизация, использует естественные генетические различия для проверки того, в каком направлении может проявляться эффект для здоровья.Эти анализы подтвердили, что посттравматическое стрессовое расстройство, вероятно, является первопричиной ряда изменений в работе печени, уровне холестерина и свертываемости крови.Данная картина соответствует общей картине состояния организма, а не одному изолированному механизму или одному случайному отклонению в лабораторных анализах. Низкий уровень защитного холестерина и высокий уровень холестерина, переносящего жиры, указывают на стресс в системе, регулирующей содержание жиров в крови.Показатели функции печени и иммунной системы усугубили ситуацию, поскольку они находятся вблизи механизмов химической обработки, защиты от инфекций и хронического воспаления.«Это многосистемное воздействие помогает нам понять, почему нелеченное посттравматическое стрессовое расстройство может иметь такие разрушительные последствия для общего состояния здоровья пациентов», — говорит Ли.Для врачей практическая перспектива заключается в использовании хорошо известных тестов для выявления пациентов, нуждающихся в более тщательном наблюдении. В ходе обследования по поводу посттравматического стрессового расстройства в дальнейшем могут быть проведены более тщательные проверки уровня холестерина, глюкозы, состояния печени и показателей крови.Отклонения от нормы не докажут, что проблема вызвана травмой, но могут послужить толчком к ранней профилактике хронических заболеваний. Такой подход рассматривает посттравматическое стрессовое расстройство как состояние, характеризующееся психическими симптомами и физическими последствиями, а не как две отдельные истории.Полученные результаты еще нуждаются в проверке на более крупных группах с большим расовым, этническим, социальным и географическим разнообразием. Все участники основного анализа имели европейское происхождение, поэтому результаты могут не отражать закономерности, характерные для других популяций.В медицинских записях также может быть занижено количество случаев посттравматического стрессового расстройства, поскольку многие люди никогда не получают диагноз или избегают лечения. До завершения валидации врачам следует использовать эти маркеры в качестве исследовательских подсказок, а не как самостоятельные инструменты скрининга.Для пациентов наиболее важным может быть осознание того, что травма может оставлять следы, выходящие за рамки мыслей и настроения. Измеримый сигнал со стороны организма может помочь врачам лучше понимать страдания пациентов и объяснять связанные с ними риски для здоровья. Более тщательный мониторинг также может помочь людям выбрать лечение на ранней стадии, прежде чем износ, вызванный стрессом, перерастет в хроническое заболевание.Тем не менее, анализы крови должны дополнять терапию, прием лекарств, уход за сном и социальную поддержку, а не заменять их. В новой работе генетические факторы риска, клиническая диагностика и результаты рутинных лабораторных исследований объединены в единую картину физических последствий посттравматического стрессового расстройства для всего организма.Следующая задача носит практический характер: показать, что эти маркеры могут помочь в оказании более качественной помощи реальным пациентам, не сводя посттравматическое стрессовое расстройство к одному-единственному показателю, основанному на анализе крови.

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