Кардиолог назвал неочевидные признаки развития диабета

Постоянное чувство жажды и голода может указывать на развитие диабета. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.По его словам, один из самых важных симптомов — постоянная сухость во рту, которая не снимается водой. Врач выделил так называемую «троечку»: полифагия, полидипсия и полиурия. Это постоянная жажда, голод и частое мочеиспускание. В некоторых случаях к ним присоединяется резкая потеря веса.Заболевание формируется скрыто. Второй тип диабета отличается от первого механизмом развития: при первом инсулина не хватает изначально, а при втором он вырабатывается, но клетки организма его не чувствуют. заключил Кондрахин.

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