Врач раскрыл единственно верный способ замедлить старение мозга

Универсального препарата, способного остановить старение мозга, не существует, однако его можно замедлить, заявил невролог «СМ-Клиника» Алексей Токманцев. Единственно верный способ сделать это он раскрыл «Ленте.ру».Врач рассказал, что поддержать работу мозга поможет только сочетание умственной и физической активности, общения и контроля хронических заболеваний. «Для интеллектуальной нагрузки полезно осваивать новые занятия: изучать иностранный язык, учиться играть на музыкальном инструменте, читать и обсуждать книги, решать головоломки. Важно, чтобы задача требовала внимания и усилий. Регулярное движение также имеет значение», — отметил Токманцев.Не менее важно, по словам врача, поддерживать социальные связи. Встречи с друзьями, совместные занятия и участие в жизни семьи должны стать частью повседневной жизни, чтобы замедлить старение мозга, заверил доктор.Кроме того, замедлить старение помогут контроль артериального давления, уровней глюкозы и холестерина в крови, коррекция избыточного веса и отказ от курения. При этом принимать витамины и препараты «для памяти» без установленных показаний не стоит, добавил Токманцев.

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