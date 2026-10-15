От туберкулеза до рака: Чем опасно курение кальяна

Курение кальяна приводит к раку, сердечно?сосудистым заболеваниям, бронхолёгочным заболеваниям, а также заболеваниям репродуктивной системы, заявила НСН Маринэ Гамбарян.В трубке кальяна может жить туберкулезная палочка, а его курение опасно, как одновременное выкуривание нескольких очень крепких сигарет. Об этом в пресс-центре НСН рассказала доктор медицинских наук, руководитель центра профилактики и контроля потребления табака Национального Медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян.«Кальян — очень опасная штука. Потому что за одну сессию кальяна можно выкурить в десятки раз больше никотина. Также там выделяется в десять раз больше смол и всех вредных веществ, которые содержатся в табачном дыме, чем при курении нескольких очень крепких сигарет. К сожалению, из?за того, что курение кальяна воспринимается как отдельная культура, считается, что в этом нет ничего страшного — якобы потому, что дым охлаждается. Это всё неправда. Точно так же, как и самые крепкие сигареты, курение кальяна вредит здоровью и приводит к разным заболеваниям, включая рак, сердечно?сосудистые, бронхолёгочные заболевания, а также заболевания репродуктивной системы. Для беременных опасно и пассивное курение кальяна. Также туберкулёзная палочка прекрасно себя чувствует в шлангах от кальяна, даже если мундштуки меняются», — рассказала она.

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