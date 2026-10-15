Психиатр раскрыла пять способов справиться с усталостью в конце года

Психиатр Джессика Мартани заявила, что к концу года многие люди жалуются на усталость. В беседе с изданием Terra она раскрыла пять способов справиться с этой проблемой.Во-первых, по словам Мартани, необходимо соблюдать распорядок дня, а особенно регулярное время приема пищи, отхода ко сну и пробуждения. Так можно настроить свои внутренние биологические часы, которые часто дают сбой к концу года.Во-вторых, во время работы каждые 60-90 минут необходимо делать короткие перерывы, добавила доктор. Они помогут восстановить силы и улучшить производительность. В-третьих, важно выделять время на медитации или другие подобные практики, благодаря которым можно отвлечься от повседневной суеты. В-четвертых, специалистка посоветовала включать в свой распорядок дня занятия, которые приносят удовольствие: прослушивание музыки, хобби или массаж.В заключение Мартани порекомендовала обратиться к психотерапевту, который станет отличным помощником в борьбе со стрессом и эмоциональным истощением.

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