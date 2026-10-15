Это популярный горячий напиток повышает артериальное давление

Кофе, богатый полифенолами, растворимой клетчаткой и калием, имеет много преимуществ для здоровья, но если вы выпьете слишком много, он может принести плохие новости.Являетесь ли вы поклонником пенистого капучино или предпочитаете крепкий черный напиток, кофе — один из самых популярных напитков. Благодаря своей способности придавать энергию, этот темный напиток ежедневно употребляют миллионы британцев.Более того, популярный напиток даже связан с различными преимуществами для здоровья, от долголетия до здоровья сердца. Предупредил, что слишком много кофе может привести к резкому повышению артериального давления.«Кофе действительно полезен для здоровья, но слишком много хорошего может быть вредным для вас», — сказал врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.Сложнее всего, пожалуй, главный ингредиент, входящий в каждую чашку – кофеин.«В большинстве чашек кофе содержится около 100 миллиграммов кофеина, сравните это с чашкой чая, где его содержание составляет около 45 миллиграммов. Слишком много кофеина может вызвать головные боли, бессонницу, сердцебиение и повышение кровяного давления».Не принимайте слова врача на слово - исследование также подтверждает это утверждение. Исследовательская группа обнаружила, что популярный напиток может привести к «резкому» повышению артериального давления. Две-три чашки кофе повышали систолическое артериальное давление на 3–14 миллиметров ртутного столба (мм рт. ст.), а диастолическое артериальное давление — на 4–13 мм рт. ст.Ученые добавили, что этот эффект может быть еще более выраженным у людей, которые регулярно не употребляют напитки с кофеином. Поэтому врач советует наслаждаться кофе «в умеренных количествах», если вы хотите воспользоваться его стимулирующими свойствами и потенциальной пользой для здоровья.«Около четырех чашек кофе в день для большинства взрослых и максимум двух чашек, если вы беременны», — добавил он.Польза кофеАнтиоксидантБыло доказано, что кофе содержит больше антиоксидантов, чем многие витаминные добавки. Антиоксиданты, такие как полифенолы и гидроксикоричные кислоты, которые обеспечивают важные питательные вещества, замедляющие естественную дегенерацию ДНК и предотвращающие необратимые заболевания.Болезнь ПаркинсонаДругое недавнее исследование дало обнадеживающие результаты для людей с ранней стадией болезни Паркинсона. В ходе анализа выяснилось, что у большинства участников мужского пола, пьющих кофе, тремор наблюдался реже, чем у тех, кто не употреблял кофе.Повышает энергиюКак мы хорошо знаем, и это причина, по которой многие из нас его употребляют, кофе является одним из лучших ежедневных бодрящих напитков. Он увеличивает выработку дофамина в организме и ускоряет мозговую деятельность. Аналогичным образом, связь между кофе и спортом может быть очень полезной, поскольку снижает утомляемость.

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