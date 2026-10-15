Фармацевт предупредила об опасности сочетания лекарств с двумя видами сока

Фармацевт Мария Исабель Соарес призвала не запивать лекарства двумя видами сокаПо словам Соарес, запивать таблетки нельзя грейпфрутовым и апельсиновым соками, поскольку они изменяют метаболизм многих лекарств. В результате в организме может как уменьшиться, так и увеличиться концентрация того или иного препарата. В качестве примера подобных взаимодействий специалистка привела таблетки для снижения уровня холестерина в крови и артериального давления, а также лечения аритмии.«Вода является наиболее рекомендуемой альтернативой, поскольку она не содержит компонентов, которые могли бы помешать всасыванию или действию лекарства. Однако для некоторых лекарств существуют особые указания, и в таких случаях важно следовать информации в инструкции по применению», — добавила фармацевт.

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