Врач Мухина назвала полезными для суставов продукты с коллагеном
Врач Мухина назвала полезным для суставов пожилых людей холодец из крыльев индейки, являющийся мощным источником коллагена.
«В организме этот коллаген быстро распадается на аминокислоты, и из них синтезируется белок, являющийся основой соединительной ткани сустава», - объяснила медик «Москве 24».
Также врач Мухина назвала полезным для суставов рыбный бульон, он тоже обеспечивает организм большим количеством коллагена. Особенно много содержится его в костях, хрящах, плавниках. Диетолог посоветовала использовать их для приготовления густых и наваристых бульонов.
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