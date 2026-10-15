Стоматолог высказалась об оптимальной длительности чистки зубов

Стоматолог Кристина Миура высказалась по поводу оптимальной длительности чистки зубов. Эту тему она затронула в разговоре с изданием Terra.Как отметила Миура, кто-то однажды установил признанную идеальной продолжительность чистки зубов, в результате чего даже появились электрические щетки и приложения с функцей отслеживания этого показателя. Однако на самом деле время процедуры не является единственным критерием оценки качества гигиены полости рта, подчеркнула врач.«Уделение большого количества времени чистке одного участка и игнорирование другого участка не гарантирует тщательной гигиены», — объяснила она. Проверить качество гигиены зубов после чистки можно довольно просто: для этого необходимо оценить текстуру эмали. Если человек, проведя по зубам языком, ощущает гладкость, значит, налет полностью удален, рассказала стоматолог.

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