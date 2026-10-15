Названы главные признаки поражения легких

Опасные заболевания легких часто развиваются незаметно, и люди живут без лечения годами. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры пульмонологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Заурбек Айсанов в беседе с «Газетой.Ru».По словам врача, главным признаком начинающегося поражения легких считается изменение привычной нормы активности. Например, человек не может без отдыха подняться на этаж, на который раньше поднимался без проблем, отстает от друзей на прогулке или ощущает тяжесть в груди при выполнении простых действий. Также тревожными сигналами специалист назвал свист при выдохе, одышку в положении лежа, утренний кашель, а также кашель с мокротой, который не проходит более трех недель.Айсанов отметил, что начинать лечение лучше до того, как сужение бронхов и другие процессы начнут мешать жить. Поэтому людям старше 40 лет, курильщикам и работникам производств он рекомендовал регулярно проходить обследования бронхов и легких.

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