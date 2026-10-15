Профессор опроверг миф о жире и мышцах

Профессор Ли Брин, изучающий физиологию мышц, опроверг распространенный миф о том, что мышцы могут превратиться в жир. Его слова приводит The Guardian.Брин подчеркнул, что жир и мышцы — это абсолютно разные типы тканей и они не могут ни при каких условиях превращаться друг в друга. Тем не менее, по его словам, люди с хорошей спортивной формой действительно могут быстро набирать лишний вес, если не тренируются.Эксперт пояснил, что это происходит не потому, что мышцы становятся жиром. Дело в том, что физически активные люди привыкают много есть, и если после снижения физических нагрузок они не меняют пищевые привычки, то довольно быстро набирают жировую ткань. «Когда человек годами занимается, то небольшие колебания веса, как правило, не вызывают беспокойства», — заключил Брин.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки